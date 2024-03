Al Kosovo dell’esterno granata basta una rete per avere la meglio sull’Armenia. Cipro subisce 6 gol dalla Svezia. Solo pari per Kabic

Venerdì di impegni con le nazionali quello appena trascorso e che ha coinvolto tre giocatori in forza al Torino. A partire dal più esperto e militante nella nazionale maggiore kosovara Mergim Vojvoda, fino ai due Under 21 Uros Kabic e Zanos Savva, rispettivamente con Serbia e Cipro. Andiamo a scoprire i risultati dei match in cui sono scesi in campo e le loro prestazioni.

Vojvoda esulta, Armenia k.o.

Nella gara cominciata alle 17 tra Armenia e Kosovo, Mergim Vojvoda è rimasto in campo per gli interi 90 minuti e oltre di gioco. Schierato terzino destro nella difesa a quattro, ha assistito al gol del 25’ della prima frazione di Rashica che ha permesso ai suoi di imporsi col risultato di 0-1.Vedremo se Vojvoda riuscirà a trovare continuità in termini di titolarità già dal prossimo incontro in programma il prossimo martedì contro l’Ungheria (ore 19).

Savva, che batosta con la Svezia!

Passando invece ai due Under 21 non è stato un venerdì di nazionale da incorniciare, specie per Zanos Savva. Il cipriota che fa spola tra Primavera e prima squadra ha disputato 45 minuti nell’amichevole con la Svezia prima di essere sostituito insieme ad altri 6 compagni nella girandola di cambi volta probabilmente al rientro in partita di Cipro, in quel momento sotto 1-4, poi diventato 1-6 al triplice fischio. Il prossimo martedì il ritorno alle gare ufficiali contro l’Austria per la qualificazione agli Europei di categoria. Attualmente Cipro occupa con un punto l’ultima posizione del Girone H, guidato da Slovenia e Francia.

Kabic, col Lussemburgo un pari inutile

Nella serata di ieri è sceso sul terreno di gioco anche Uros Kabic, titolare a destra nel terzetto offensivo della Serbia Under 21, nel match esterno con il Lussemburgo. Kabic ha figurato nell’undici titolare, prima di venire sostituito al minuto 79. 1-1 il risultato finale, con i serbi in vantaggio dopo 4 giri di lancette e il pareggio dei padroni di casa a inizio ripresa. Divisione della posta che non soddisfa Kabic e compagni. Nel mentre infatti è arrivata la vittoria dell’Inghilterra per 1-5 sull’Azerbaigian, che aumenta a cinque il 5 distacco tra la Serbia terza e i britannici secondi. Martedì prossimo l’opportunità di riscattarsi con l’Irlanda del Nord penultima.