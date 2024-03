La scorsa stagione i granata l’hanno chiusa al secondo posto, ora sono noni, di poco dietro la Juventus di Allegri. Primo il Frosinone

Giunti al giro di boa del campionato e all’ultima pausa per le nazionali della stagione, è il momento di trarre le prime valutazioni statistiche per quanto riguarda l’intera Serie A e chiaramente il Torino.

Uno degli aspetti interessanti e che vanno a dare un’ulteriore strato di conoscenza sull’operato delle società della massima serie riguarda anche l’impiego dei giocatori in rosa e il calcolo dell’età media che ne consegue. Il Torino attualmente è la nona squadra più giovane della serie A per interpreti schierati in campo fin qui, quando siamo giunti alla 29 a giornata. 25.9 il dato dei granata, che insegue ben 8 formazioni. In testa il Frosinone con 24.1, subito dietro Lecce a quota 24.7 e Bologna a 24.9. Dati che stridono rispetto all’annata precedente, quando i granata, a campionato concluso (quindi dopo 38 giornate), occupavano la seconda piazza dietro il Lecce con un’età media di 25.0. Ad oggi un momentaneo declassamento, dovuto probabilmente anche all’aumentare delle chance europee dei granata.

Bologna e Juve ringiovanite, Inter la più anziana

Dando uno sguardo alle altre formazioni che si trovano attualmente davanti ai ragazzi di Juric in questa speciale classifica, si può notare una maggiore “freschezza” in squadre come il Bologna (passato da 26.5 all’odierno 24.9) e soprattutto Juventus, di pochissimo avanti ai cugini granata (da 27.1 a 25.8). Ad oggi l’ultimo posto è paradossalmente occupato dall’Inter (28.7) dominatrice della Serie A con 14 punti di vantaggio sul Milan inseguitore. Tra le più anziane, le due romane. Penultima la Lazio con una media età di 28.2 e terzultima la Roma a 27.4. Di seguito l’intera classifica (dati Transfermarkt) dell’età media per giocatori schierati.

La classifica

Frosinone 24.1 Lecce 24.7 Bologna 24.9 Udinese 25.6 Empoli 25.7 Sassuolo 25.7 Hellas Verona 25.7 Juventus 25.8 Torino 25.9 Milan 26 Monza 26.3 Atalanta 26.3 Cagliari 26.4 Salernitana 26.5 Fiorentina 26.6 Napoli 26.6 Genoa 26.8 Roma 27.4 Lazio 28.2 Inter 28.7