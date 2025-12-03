I gol e la “garra” dell’argentino erano la vera linfa di un Toro ora in piena tempesta

Settimane difficili in casa Toro. La batosta con il Como e la non reazione di Lecce hanno riaperto una ferita già manifestatasi a inizio stagione, ma sulla quale sembrava fosse stata messa una toppa. Il confusionario mercato estivo – poco coerente con l’idea tattica iniziale, poi difatti modificata in corsa – e l’assenza di giocatori carismatici e di spessore sono solo alcune delle chiavi di lettura dell’ennesimo periodo nero granata.

L’unico vero bagliore di speranza della stagione, a ben vedere, è paradossalmente anche il motivo del riacutizzarsi delle difficoltà: Giovanni Simeone.

Toro, l’infortunio del Cholito e la svolta in negativo

Può l’assenza di un singolo giocatore cambiare il volto di un’intera squadra? Nel caso specifico del Cholito, la risposta sembra essere un nitido sì. Unico sussulto di un mercato estivo più che rivedibile, prima dell’infortunio l’argentino aveva restituito al Toro due fattori decisivi, la cui mancanza si era fatta sentire eccome negli ultimi anni: gol e leadership.

Quello riguardante la leadership dell’argentino sta ormai diventando quasi un leitmotiv ridondante, ma il termine racchiude molte sfumature di significato: personalità, spirito combattivo (la famosa “garra“, per dirlo nella sua lingua), abitudine alle grandi partite, e la capacità di timbrare nei momenti che contano davvero.

Simeone, gol pesanti e il ruolo da trascinatore

I gol decisivi contro Napoli e Roma, due big match in cui l’argentino si è esaltato trascinando la squadra; la rete che ha sbloccato il match con il Parma; quella che ha riaperto subito la gara contro il Pisa: tutte e quattro le marcature del Cholito sono state l’unico gol granata o il primo ad aprire le danze. Un dato che racconta perfettamente il suo peso specifico nei momenti chiave.

Sono bastate appena 11 partite a Simeone per instillare nell’ambiente e nei compagni una linfa nuova, sufficiente a spingere i granata verso sei risultati utili consecutivi. È difficile pensare che gli ultimi due tonfi siano soltanto una coincidenza. La sensazione è che il Cholito trasmettesse sicurezza alla squadra, sia sul piano realizzativo sia su quello temperamentale. E l’assenza di quello che, di fatto, era diventato il trascinatore granata si sta facendo sentire – e parecchio.