Gineitis è partito titolare contro il Lecce ma il cambio di sistema deciso di Baroni lo ha rispedito in panchina dopo meno di un tempo

Partita da dimenticare quella di Lecce per il centrocampista del Torino Gvidas Gineitis, per lui solo 35′ prima di essere immediatamente sostituito dall’ingresso in campo di Duvàn Zapata. La mossa a sorpresa di Baroni nello schierarlo titolare non è stata azzeccata e il tecnico granata è tornato indietro sui suoi passi, tornando così a giocare con le due punte e decidendo di penalizzare proprio Gineitis.

Ennesimo cambio dei titolari

In Lecce-Torino abbiamo assistito ad un nuovo cambio di titolari e di stile di gioco da parte di Baroni. La partenza di titolare di Gineitis al posto di Zapata ha portato il Toro ad avere pochissimi riferimenti offensivi: sia Adams che Vlasic non sono giocatori in grado di far salire la squadra e di dare riferimenti ai compagni, ma più adatti a muoversi intorno al centravanti, e i primi 35′ minuti hanno dato dimostrazione concreta dell’impraticabilità di questa coppia d’attacco.

Continua panchina per Ilkhan e Anjorin

Oltre ad aver modificato l’attacco, la titolarità del centrocampista lituano ha spostato i riflettori sui suoi concorrenti a centrocampo. Se a inizio anno ci si aspettava un Gineitis con meno opportunità di giocare, complici l’arrivo di Anjorin (primo acquisto estivo del Toro) e la grandissima crescita di Ilkhan, adesso sembra che siano stati proprio questi ultimi a perdere punti nelle “non gerarchie” di Baroni. Per quanto riguardo il centrocampista anglo-nigeriano è bene ricordare che il suo scarso minutaggio è anche frutto del recente infortunio appena superato, ma sul turco continua ad aleggiare un velo di misteriosità sulle motivazioni del suo impiego minimo, se non nullo. La prestazione negativa di Gineitis potrebbe smuovere qualcosa all’interno della testa del tecnico fiorentino, portando nuove alternative per le prossime gare, almeno finchè Simeone non tornerà disponibile per guidare l’attacco e risistemare l’assetto che fino al derby pareva consolidato.