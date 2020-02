Giudice Sportivo: il Parma senza D’Aversa contro il Toro

Giudice Sportivo: ecco gli squalificati per la 25^ giornata di Serie A 2019/2020. In vista di Torino-Parma, i gialloblu saranno senza D’Aversa

Domenica 23 febbraio alle ore 15.00 il Torino sarà impegnato contro il Parma al Grande Torino. I granata arrivano dal quinto ko consecutivo, ottenuto contro il Milan per 1-0, che li avvicina alla zona retrocessione. I gialloblu invece hanno vinto contro il Sassuolo, assicurandosi il settimo posto con 35 punti in attivo. La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo, che vedranno il Parma senza D’Aversa, contro Longo ed i suoi, arrivato a 5 sanzioni e quindi squalificato per una giornata effettiva di gara.

Giudice Sportivo: gli squalificati della 25^ giornata

Allenatori squalificati

D’Aversa Roberto (Parma), già diffidato (Quinta sanzione)