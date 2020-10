Gojak, non è ancora il suo momento nel Torino: Giampaolo spiega perché

Il punto su Amer Gojak, che da una settimana si allena con il Torino, lo ha fatto il tecnico, Marco Giampaolo. Non è ancora pronto

Contro il Sassuolo non si vedrà Amer Gojak dal primo minuto. Possibile, ma non scontato, che possa esordire nel Torino a partita in corso. Di strada, il ragazzo arrivato dalla Croazia all’ultimo respiro del calciomercato estivo, ne ha ancora da fare per guadagnarsi spazio nelle gerarchie. Questo, almeno, è quanto si desume dalle parole del suo allenatore, Marco Giampaolo, che prima di partire con la squadra per Reggio Emilia ha affidato ai microfoni della conferenza alcuni pensieri sul nuovo arrivato: “Deve migliorare l’inserimento in questo contesto e deve capire qualche parola in più d’italiano”.

I primi attestati di stima di Giampaolo. Che però non ha fretta

Due punti cruciali. Ci sono innanzitutto barriere d’inserimento solo umane, troppo umane. La lingua in primis. Poi ci sono questioni di campo: i metodi di lavoro, i compiti da introiettare, eccetera. Di Gojak, prima del Cagliari, Giampaolo aveva ammesso di conoscere poco o nulla, se non il fatto che – primariamente – avrebbe fatto la mezzala. Cinque giorni dopo, la situazione è leggermente migliorata. E sono arrivate le prime note di merito: “E’ un giocatore disponibile, che fa le cose per bene. E’ vivo e attento, si pone bene di fronte alle cose”.

Ricettivo, insomma. Ma non ancora abbastanza per rischiarlo da subito al Mapei Stadium. “Ci sarà tempo e modo per valutarlo meglio” – magari in Coppa Italia contro il Lecce -, ha chiosato Giampaolo. Che deve ancora capire fino in fondo il suo 10, ma intanto – a parole – gli ha rivolto i primi attestati di stima.