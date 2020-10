Gojak comincia da mezzala: Giampaolo, per ora, tutela Verdi - Toro.it

Nella conferenza stampa prima di Torino-Cagliari, Giampaolo si espone su Amer Gojak: “Lo collochiamo da mezzala”. E Verdi…

Amer Gojak, per il momento, è più un Praet che un Ramirez, se ci poniamo ancora in quel parallelo tra il Torino e la Sampdoria che è stato – consapevolmente – guida delle strategie di mercato costruite a tavolino da Giampaolo, Vagnati e Cairo. Proprio il tecnico ha parlato così del bosniaco, arrivato solo ieri al Filadelfia dopo gli impegni con la sua Nazionale: “E’ un calciatore a cui abbiamo dato la collocazione da mezzala, quindi ricoprirà quel ruolo. Oggi lo vedrò per la prima volta, avrò modo di scoprire meglio le sue caratteristiche”.

Giampaolo e quell’assist a Verdi prima del Cagliari

Quello di Giampaolo è stato un assist a Simone Verdi. Perché sì, Gojak è certamente utilizzabile da mezzala, ma l’area scouting granata lo ha indicato anche come possibile trequartista. E’ duttile e lo dimostrerà (ne parlavamo qui, su Toro.it). Ma per il momento ci sono equilibri da tutelare, nella rosa granata.

Contro il Cagliari, il nuovo 10 resterà a guardare, almeno dall’inizio. Il 24, invece, giocherà dal primo minuto sulla trequarti, l’area che per ora il suo allenatore vuole conservargli in regime di quasi monopolio. Verdi, di fatto, titolare in quella zona del 4-3-1-2 non lo è stato mai, a causa delle buone prove di Berenguer (ora all’Athletic).

Per questo motivo, Giampaolo vuole dargli fiducia, riservando a Gojak l’apprendistato da mezzala. Che, chissà, potrebbe anche offrirgli presto i galloni della titolarità.