Calcio e Finanza ha calcolato i guadagni dei club di Serie A che hanno fornito i proprio calciatori alle Nazionali per Euro 2024

Nonostante la delusione azzurra a Euro 2024, il Toro può sorridere almeno in parte. Il club ha infatti incassato denaro grazie a tutti quei giocatori che hanno partecipato al torneo. È quanto previsto dal Club Benefit Programme, che prevede la remunerazione delle società che mettono a disposizione delle Nazionali i propri tesserati. A tal proposito il sito Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei guadagni dei club di Serie A: ecco quanti soldi sono stati destinati alle casse del Toro.

I guadagni del Toro da Euro 2024

Partiamo col dire che il Torino ha messo a disposizione delle Nazionali ben sei giocatori: Ilic e Milinkovic-Savic per la Serbia, Rodriguez per la Svizzera, Bellanova e Buongiorno per l’Italia e Vlasic per la Croazia. La quota per ogni singolo club viene calcolata in base a tre fattori principali: il numero di giorni che un calciatore ha passato in Nazionale (a partire da dieci giorni prima della prima partita della sua squadra e fino al giorno dopo l’ultima partita della sua Nazionale nel torneo); il numero di giocatori partiti con la Nazionale; la categoria FIFA del club di appartenenza. Essendo iscritto al campionato di Serie A il Torino rientra tra i club che fanno parte della prima categoria, che prevede un bonus di 10.000 euro al giorno per ogni singolo calciatore. In totale i granata hanno guadagnato 1.480.000 milioni di euro, al pari del Napoli. Chi ha guadagnato di più è stata l’Inter, con 3.810.000 milioni di euro, seguita a sorpresa dal Bologna, che ha incassato 2.550.000 milioni. Chiude il podio il Milan, che si piazza al terzo posto con guadagni pari a 2.460.000 milioni di euro.