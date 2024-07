In attesa delle maglie da gara, è acquistabile sullo store Torino Fc la collezione precampionato per allenamenti e tempo libero

Torino e Joma, in attesa di mostrare ai tifosi le nuove maglie per la stagione 2024-2025, lanciano oggi la linea Pre-Season, volta agli allenamenti e al tempo libero. Questa collezione verrà indossata dai giocatori del Torino nella fase di precampionato, quindi diversa da quella utilizzata da settembre in avanti. Da ricordare come i granata e il brand spagnolo, abbiano recentemente, lo scorso 2 luglio, rinnovato una partnership che dura dal 2019.

La linea Pre-Season, sia per il tempo libero che per gli articoli training, sono acquistabili sul sito del Torino FC Store e presso lo store di Corso Agnelli 24/a.