È già tempo di primo allenamento a porte aperte per il Torino: sabato 13 luglio i tifosi potranno assistere alla seduta pomeridiana

Sabato 13 luglio verranno aperte le porte del Filadelfia per tutti i tifosi granata! Per la prima volta in stagione i fan potranno assistere all’allenamento dei propri beniamini, uno degli ultimi prima della partenza in direzione Pinzolo. I tifosi avranno la possibilità di assistere alla seduta pomeridiana accedendo all’impianto dall’ingresso di Via Filadelfia a partire dalle ore 17.15.