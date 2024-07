Dopo la stagione alla Ternana, Bayeye si gioca in ritiro un posto per diventare il vice di Bellanova sulla fascia destra

Quando manca esattamente un mese all’inizio ufficiale della stagione del Toro, i granata si trovano ancora molto indietro sul mercato. Gli acquisti fino a questo momento sono stati 0, mentre le cessioni sono in lavorazione. La strategia del club sembra essere quella di monetizzare il più possibile in modo da finanziare il mercato, cercando poi di distribuire al meglio tutti i ricavi. Questo, però, ha fatto sì che Vanoli iniziasse a lavorare con una rosa inedita, tutt’altro che pronta a livello tecnico e numerico. Sono tante le mattonelle da coprire, e le lacune di questo inizio di stagione possono essere sfruttate da giocatori che devono mettersi in mostra, come Bayeye.

Futuro granata per Bayeye?

Il terzino destro franco-congolese è stato ceduto in prestito nella scorsa stagione, scendendo in Serie B con la maglia della Ternana. Lì non ha realmente convinto come accaduto a Catanzaro, giocando 19 partite di campionato e retrocedendo in Serie C. Il classe 2000 si è dunque presentato al raduno del Filadelfia con tanta voglia di rivalsa e di farsi vedere dal nuovo allenatore, cercando di trovare uno spazio che Juric non gli ha garantito. Come detto, i mancati acquisti finora nella finestra di mercato possono giocare a favore dell’esterno, che in questo momento è l’unico insieme a Dembélé a poter agire come vice Bellan ova. La maggior esperienza di Bayeye gli permette di partire davanti all’ex Venezia, ma ovviamente le prime amichevoli saranno già indicative. Se dovesse fare bene nei test pre-stagionali, Vanoli potrebbe anche decidere di farlo salire nelle gerarchie e comunicare a Vagnati di non intervenire sul mercato. In caso contrario, per Bayeye potrebbero aprirsi le porte di un altro prestito o di una cessione a titolo definitivo.