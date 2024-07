Il Torino aprirà le porte del Filadelfia ai tifosi per la seduta di allenamento: sarà il primo incontro con la squadra dopo Bergamo

Il Torino è tornato ad allenarsi ormai da giorni al Filadelfia. Dopo alcune settimane di vacanza la squadra si è finalmente radunata agli ordini di Paolo Vanoli, che ha ordinato i test fisici di rito dopo un lungo periodo di inattività. Il tutto si è però svolto a porte chiuse, con i cancelli del Fila che la società ha deciso di mantenere serrati. Oggi, però, il club ha deciso finalmente di aprire le porte ai tifosi: questi avranno la possibilità di assistere alla seduta di allenamento dei granata che si terrà nel tardo pomeriggio. Sarà il primo incontro tra tifo e squadra dopo l’ultima trasferta di Bergamo, una vera e propria disfatta per il Toro allora allenato da Ivan Juric.

Oggi il primo incontro tra tifoseria e Vanoli

Nell’ultima giornata dello scorso campionato il Toro è stato di scena al Gewiss Stadium di Bergamo, per affrontare l’Atalanta e coronare il sogno Europa. Un sogno che è rimasto tale vista la brutta prestazione dei granata, che al termine del primo tempo erano andati sotto per 2-0 sotto i colpi di Scamacca e Lookman. Nella ripresa il terzo gol dei nerazzurri con Pasalic, che ha di fatto spento ogni speranza di qualificazione per il Toro. I tifosi si aspettavano sicuramente di più e in segno di protesta hanno abbandonato il settore ospite ben prima del triplice fischio, contestando a gran voce la squadra. Quella è stata l’ultima volta che i tifosi avevano assistito i granata. Oggi ci sarà il tanto atteso ricongiungimento, ma al timone ci sarà un nuovo allenatore. Vanoli dovrà conquistare sin da subito la fiducia della tifoseria, che pretenderà delle risposte dalla squadra nella stagione che verrà.