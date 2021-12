Iago Falque, ancora in cerca di una squadra, si è aggregato alla Sociedad Deportiva Compostela per mantenersi in forma

Come noto grazie ai profili social della Sociedad Deportiva Compostela, Iago Falque, ancora svincolato, si sta allenando con la squadra bianoazzurra che milita nella terza categoria spagnola. L’ex esterno del Toro che lo scorso agosto ha risolto il contratto che lo legava al club granata quindi può continuare a lavorare per mantenersi in forma, mentre aspetta una squadra che decida di puntare su di lui. Nella scorsa stagione Iago Falque ha militato nel Benevento in prestito dal Toro, con i campani finti in serie B, per poi fare rientro all’ombra della Mole e alla fine venire svincolato. A condizionare la scelta del Toro di separarsi da Iago Falque sono stati anche i diversi problemi fisici che ha riscontrato l’ex esterno della Roma. Iago Falque può così allenarsi nei pressi di Vigo, luogo dove lo spagnolo è nato.