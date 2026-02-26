Il sindaco di Torino interviene sulla questione stadio: “Entro l’estate va avviato un percorso chiaro”

In casa Toro si è riacceso, negli ultimi giorni, il tema legato allo stadio. In occasione della conferenza stampa di presentazione di Roberto D’Aversa, Cairo, incalzato sulla questione stadio, ha dichiarato di star facendo delle valutazioni legate all’impianto prima di cercare di trovare un accordo con il Comune. Nella giornata di oggi, sono arrivate in risposta le parole del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che a TuttoSport ha dichiarato come la questione stadio sia “una priorità da affrontare con la massima rapidità”. In seguito le sue parole.

Le parole del sindaco Lo Russo

“Quella dello stadio è una questione che rappresenta per la Città una priorità, da affrontare con la massima rapidità. E ricordo a tutti che la Città aveva fatto tutto il possibile, a suo tempo, per togliere le ipoteche dallo stadio. E poi anche per creare le condizioni adatte affinché ora si trovi una soluzione nuova, positiva. Al massimo entro l’estate va individuato e avviato un percorso chiaro. Restiamo in attesa di incontro col Torino per le opportune valutazioni della questione“.