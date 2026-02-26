Durante la conferenza stampa per la presentazione di D’Aversa, il nuovo allenatore granata ha parlato anche del sistema di gioco

In occasione della presentazione ai media del nuovo allenatore del Torino Roberto D’Aversa, il tecnico ha risposto in merito a delle domande riguardo il modulo di gioco che intenderà utilizzare. L’allenatore ex Empoli ritiene la difesa a 3 quella più congeniale, in base alle caratteristiche e ai ruoli dei giocatori a disposizione. Verosimilmente, dunque, anche il tecnico ex Empoli continuerà su questa scia ma saranno necessari delle doverose correzioni perché, come detto da lui stesso, non è tanto l’assetto difensivo da utilizzare che riduce il numero dei gol subiti quanto il corretto posizionamento in campo dei giocatori.

D’Aversa, al Torino resta l’impostazione di Baroni

Come Baroni, anche D’Aversa ritiene la difesa a 3 la disposizione più consona oltre che una linea precisa, concordata con la società, da seguire da qui a fine stagione. Come detto dallo stesso tecnico, sono le caratteristiche e i ruoli dei giocatori a non consentire il cambiamento dell’assetto difensivo: i centrali sono 4 mentre i terzini di ruolo sono 2 escludendo i vari Biraghi, Nkounkou fuori dal progetto.

I gol subiti spaventano

Se si vuole continuare in maniera imperterrita con la difesa a 3 bisogna, però, trovare degli accorgimenti immediati che fin’ora non sono stati individuati dato i 47 gol subiti in 26 gare disputate. L’obiettivo è ripartire da quelle che dovrebbero essere le certezze (Ismajli e Maripan) e ritrovare i nuovi, uno fra tutti Marianucci. Il difensore classe 2004 ha già giocato sotto la guida di D’Aversa, il quale sa quali tasti toccare per fare rendere al meglio il ragazzo.