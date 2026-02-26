Incredibile gesto di ripicca del difensore brasiliano Tchoca, cercato dal Toro a gennaio, ma mai acquistato dai granata

Fa sorridere da un lato e molto riflettere dall’altro, l’episodio avvenuto in Brasile nel match tra Cruzeiro e Cotinthians. Nella sfida valevole per la quarta giornata di campionato brasiliano, il Cortinthians, sotto di 1-0, ha trovato il gol del pareggio al minuto 82′ e a segnarlo è stato un nome ben noto alla dirigenza del Torino: Joao Pedro Tchoca.

L’esultanza

A far scalpore è stata l’esultanza del brasiliano, che nel festeggiare il gol appena segnato ha mimato un toro (un po’ come spesso fatto da Zapata nelle passate stagioni), per poi dopo guardare i propri tifosi facendo no con la mano e indicando il simbolo del Corinthians sulla sua maglietta. Un gesto che sa quindi di ripicca nei confronti del club granata, che non aveva finalizzato il suo acquisto in seguito all’esito non positivo delle visite mediche svolte a Torino dal giocatore.

Non è la prima volta

Era già successo, subito dopo il mancato trasferimento in granata, che l’agenzia che del difensore brasiliano (OTB Sports) avesse espresso il suo dissenso su quanto emerso dal rapporto medico rilasciato a seguito delle visite mediche effettuate a Torino, ma nonostante ciò non si era espressa negativamente sulla società granata, anzi tutt’altro. Questo gesto di Tchoca, seppur possa sembrare più indirizzato al Toro, sarà probabilmente stato un altro modo per esprimere la propria disapprovazione verso le valutazione mediche che hanno impedito il suo passaggio in granata, un modo di dire: “Sono in forma!”; con questo pareggio in extremis intanto Tchoca si gode la terza posizione in classifica nella Série A (massima serie brasiliana).