La contestazione che coinvolge il Torino riguarda pure la Lazio: anche i tifosi biancocelesti sono in rotta col presidente

Torino e Lazio si affronteranno in quella che è una sfida cruciale, tanto per la stagione granata quanto per quella dei biancocelesti, entrambe immerse in un clima incandescente. Le tifoserie delle due squadre, negli ultimi anni, hanno acceso ancor di più le già presenti contestazioni contro le rispettive società, alimentando il malcontento generale. Pertanto la partita sarà uno scontro tra due squadre, diverse per struttura e posizione in classifica, ma identiche per l’ambiente attorno ad esse che vede le due tifoserie adottare, peraltro, la medesima linea di protesta: stadio vuoto a oltranza. Una contestazione, nel caso del Torino, che dopo gli ultimi episodi è finita anche sul New York Times.

Il rumore assordante del silenzio dell’Olimpico

Dopo la disfatta casalinga contro il Como, il tifo organizzato della Lazio ha deciso di lasciare vuota la curva nelle prossime partite, esortando tutti i tifosi a unirsi all’iniziativa. Una decisione che è risultata potente nel suo intento, ovvero quello di manifestare il proprio malcontento e la propria frustrazione nella maniera più civile e impattante possibile: il silenzio. Infatti, la partita contro il Genoa ha avuto notevole riscontro.

Esattamente due giorni dopo, il Torino avrebbe dovuto disputare la partita di campionato contro il Lecce a seguito della grave disfatta, anche in questo caso, per mano del Como. Già era noto da qualche giorno la decisione nel tifo granata di voler disertare la curva esortando tutti i tifosi a fare lo stesso e come nel caso dell’Olimpico di Roma, anche a Torino è il chiasso a fare rumore e a imporsi sulla vittoria dei padroni di casa.