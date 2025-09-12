L’agente di Elia Caprile ha raccontato il retroscena che ha impedito il trasferimento del portiere al Torino

L’agente Omar Rahman ha svelato un interessante retroscena di mercato legato a Elia Caprile. Il portiere, infatti, era finito nel mirino del Torino durante la sessione estiva appena terminata, ma il trasferimento non si è concretizzato per la ferma volontà del Cagliari di trattenerlo.

Le parole del suo agente

Rahman ha dichiarato che il profilo del portiere veronese resta attenzionato da diversi club di alto livello: “Il Torino lo voleva durante l’ultima sessione di calciomercato estiva, ma il Cagliari non lo voleva vendere. Il Milan lo sta monitorando. Sogna di arrivare a giocare per la Nazionale italiana“.