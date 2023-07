Durante la partitella nel corso dell’allenamento, Ivan Juric ha mandato a correre Ivan Ilic: il giocatore era troppo statico

nostro inviato a Pinzolo – Nell’allenamento di oggi pomeriggio, lunedì 24 luglio, nella parte finale della sessione pomeridiana i giocatori hanno fatto una partitella a campo ridotto a cui, inizialmente, partecipava anche Ivan Ilic. Il serbo però non l’ha terminata, il motivo? Ha fatto arrabbiare il tecnico Ivan Juric. Il numero 8 granata era troppo statico in mezzo al campo e così l’allenatore ha voluto fargli capire l’errore in questo modo. Ilic è uscito dal campo per andare a correre, a gioco fermo, dopo aver calciato in porta e buttato per terra la pettorina.