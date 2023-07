Nel precedente campionato di Serie A il paraguaiano ha giocato la miglior stagione sotto il punto di vista dei numeri: ora deve confermarsi

Antonio Sanabria è reduce dalla sua miglior stagione da calciatore sotto il punto di vista dei numeri. Nel 2022/2023, infatti, l’attaccante ha realizzato ben 12 reti, superando il record personale di marcature che apparteneva alla stagione 2015/2016, quando vestiva la maglia dello Sporting Gijon. L’ex Genoa non è mai stato un grande bomber: con il bottino raccolto nell’ultimo anno, infatti, è arrivato in doppia cifra per la seconda volta in carriera. Numeri che non soddisfano pienamente quando sulle spalle si ha la maglia numero 9. Sotto la guida tecnica di Juric, però, Sanabria ha dato segnali di risveglio. L’allenatore ha lavorato molto con il ragazzo in allenamento, insistendo sui movimenti in area di rigore. I frutti si sono decisamente visti: da gennaio Sanabria ha realizzato 10 reti, diventando uno degli attaccanti più prolifici della Serie A nella seconda metà di stagione.

Torino, Sanabria dovrà dare conferme

Nella stagione che verrà l’obbiettivo del classe ’96 sarà quello di riconfermarsi ad alti livelli. Il Torino ha bisogno dei suoi gol per dare una svolta ai numeri offensivi: nell’ultimo anno gli uomini di Juric hanno realizzato solamente 42 gol in 38 giornate. Inoltre, sarà agguerrita la concorrenza di Pietro Pellegri, che nella stagione da poco conclusa è stato tormentato da sfortuna e problemi fisici. Nell’Europeo Under 21, tuttavia, l’ex Monaco ha dato segnali di ripresa. Nell’esperienza in Romania e Georgia, seppur breve, Pellegri ha messo a segno una rete contro la Francia e ha disputato tre gare in poco più di una settimana. Era da tanto che l’attaccante granata non riusciva a trovare continuità sotto il punto di vista della forma fisica. Motivo per il quale Sanabria dovrà mantenere alta la concentrazione e prepararsi al meglio in vista del prossimo anno.