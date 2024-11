Vanoli potrebbe avere di nuovo a disposizione Ivan Ilic dopo l’infortunio: oggi la decisione sul centrocampista

Ivan Ilic ha ormai saltato ben 3 partite di Serie A a causa dell’ultimo infortunio. L’infiammazione del tendine del bicipite della coscia infatti lo ha tenuto fuori contro il Cagliari, contro il Como e contro la Roma. Ora i granata si preparano ad accogliere all’Olimpico Grande Torino la Fiorentina, squadra pericolosa che ha battuto 5-1 la Roma di Juric e vinto contro il Genoa nell’ultima giornata. Il centrocampista serbo è riuscito a recuperare dall’infortunio ma Vanoli ancora non è certo che il suo numero 8 sia pronto a giocare.

La scelta su Ilic

Oggi avrà luogo l’allenamento di rifinitura e l’ex allenatore del Venezia potrà osservare Ilic per capire se potrà essere convocarlo già per la partita contro la Viola. Dopo aver recuperato Sosa, un altro giocatore potrebbe rientrare. Le condizioni del centrocampista saranno anche valutate dallo staff medico del Torino. Certo il tecnico granata non vuole rischiare una ricaduta soprattutto visto che, dopo la partita contro la squadra toscana, i granata saranno impegnati in uno degli scontri più attesi dell’anno: il Derby della Mole. Sarà vitale quindi non sovraccaricare il centrocampista con il rischio di farlo infortunare ancora in vista di questa sfida tanto importante per i tifosi.

Con Ilic e senza Ilic: la differenza

Nel corso delle 3 partite saltate, Ilic è stato sostituito con Gineitis e Vlasic. I due hanno caratteristiche però molto diverse rispetto all’ex giocatore del Verona, soprattutto uno come il numero 10 dei granata la cui posizione naturale è quella di trequartista e non di centrocampista. L’ex giocatore delle giovanili del Manchester City questa stagione è diventato indispensabile per il Toro. Infatti andando a vedere le partite disputate si può notare come su 6 incontri disputati in Serie A con Ivan Ilic titolare dal primo minuto il Toro ne abbia perso solamente uno contro la Lazio, pareggiando a San Siro contro il Milan e vincendo a sorpresa contro l’Atalanta, mentre dei tre incontri saltati dal centrocampista serbo i granata ne hanno persi 2 e vinto solamente 1, e anche contro l’Inter, partita in cui Ilic è entrato per soli 25 minuti, i granata hanno perso. Non solo i risultati fanno capire l’importanza di questo giocatore ma anche le statistiche. Infatti con Ilic in campo dal primo minuto il Toro ha sempre avuto il possesso palla a favore tranne in due occasioni, contro il Milan (56%-44%) e contro l’Atalanta (58%-42%). Nelle partite in cui il numero 8 non ha cominciato invece, quasi sempre, i granata non sono riusciti a controllare il possesso palla, tranne contro il Cagliari.