Torino-Fiorentina è una partita che spesso si è vista in Serie A vista la grande storia del due club: ecco i precedenti in casa Toro

Torino-Fiorentina è una sfida importante perché i due club, specialmente negli ultimi anni hanno sempre combattuto per gli stessi obiettivi: un posto in Europa. La Viola ha sempre avuto maggior fortuna dei granata. Ma gli scontri diretti sono sempre stati abbastanza equilibrati. Certo chi gioca in casa è sempre favorito e infatti giocando a Torino la squadra piemontese ha fatto sempre meglio che in trasferta. In Serie A all’Olimpico Grande Torino le due squadre si sono affrontate 75 volte con 40 vittorie granata, 13 vittorie della Fiorentina e 22 pareggi. Con i granata che hanno segnato 125 gol contro i 77 della Fiorentina. La scorsa stagione lo scontro all’Olimpico è finito 0-0, nella stagione 22/23 entrambe le squadre hanno segnato 1 gol. Nel 2021/22 invece la squadra di Juric aveva completamente surclassato la squadra toscana per 4-0.

A marzo 2017 il successo della Fiorentina di Pioli

Nella stagione 2020/21, la sfida tra le due squadre era finita 1-1, mentre nell’annata precedente erano stati i granata a portarsi a casa i tre punti vincendo la partita per 2-1. Nel 2018/19 il Toro aveva accolto la Fiorentina all’Olimpico ed era finita ancora una volta 1-1. Per arrivare all’ultima vittoria della Fiorentina contro i granata nel capoluogo piemontese bisogna risalire al 2017/18, quando la Viola era riuscita a vincere per 1-2. Quell’anno i granata erano allenati da Mazzarri e il loro unico gol è stato quello di Belotti mentre la squadra allenata da Stefano Pioli aveva segnato con Veretout e Thereau. Nelle annate precedenti invece la Fiorentina non aveva mai vinto per anni. Nel 2016/17 avevano vinto i granata per 2-1, l’anno prima avevano trionfato 3-1 mentre nelle tre stagioni precedenti era sempre finita in pareggio (1-1, 0-0 e 2-2).