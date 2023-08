Si è concluso il ritiro a Pinzolo del Torino, con i giocatori che sono rientrati in Piemonte e hanno ripreso gli allenamenti sotto la Mole. A tre settimane dall’inizio del campionato e a due domeniche dall’esordio in Coppa Italia, sono ancora tante le incognite attorno al mondo Toro. Non solo il mercato, che rappresenta comunque una grande fetta vista la rosa incompleta, ma anche l’organico di per sé. Sono tanti i dubbi di formazione che in questo momento assillano la mente di Juric, che non ha ancora ideato una vera e propria formazione tipo. Il reparto con più conferme sembrerebbe essere la difesa, che potrebbe veder data continuità al terzetto della scorsa stagione, mentre il centrocampo è quello con più incognite. Con l’acquisto di Tameze e il buon precampionato fin qui di Gineitis, aumentano le frecce a disposizione dell’arco del tecnico croato, che dovrà scegliere chi saranno i titolari.

Da Ilic e Ricci a Tameze, di chi è il posto in mezzo al campo?

Se infatti fino a due settimane fa non c’erano dubbi su quella che sarebbe stata la mediana titolare, almeno per le prime gare di campionato tutto sarà in bilico. Il ritiro e le prime settimane di preparazione, infatti, hanno portato Juric a riflettere molto. Il tecnico si è reso conto dei problemi che Ricci e Ilic hanno avuto a ingranare, causati dalla scarsa condizione. L’ex Empoli, infatti, è rientrato molto tardi dalle vacanze avendo partecipato agli Europei Under 21, mentre il serbo ha avuto diversi intoppi. A questo punto, allora, già dalla sfida contro il Lens in programma mercoledì si potrà capire meglio chi saranno i due a formare la mediana titolare nella sfida del primo turno di Coppa Italia, in programma tra due settimane. Fremono Tameze e Gineitis, ma Ricci e Ilic hanno ovviamente tutto il tempo del mondo per riprendersi.