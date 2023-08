Djidji aveva lasciato Pinzolo per delle problematiche relative a un’ernia del disco, operata nel mese di giugno: ora è tornato a Torino

Koffi Djidji è tornato a Torino. L’ex Nantes, dopo essersi sottoposto ad un’operazione all’ernia del disco nel mese di giugno, aveva riscontrato dei problemi a seguito dell’intervento chirurgico. Questo ha spinto il giocatore a recarsi in Francia per svolgere delle terapie e a lasciare praticamente subito il ritiro di Pinzolo. Djidji, infatti, ha saltato entrambe le amichevoli giocate in Trentino contro Feralpisalò e Modena e questo influirà senza dubbio sull’inizio della sua nuova stagione in maglia granata. Il classe ’92 avrà dunque bisogno di più tempo per entrare in condizione, ammesso che il fastidio sia effettivamente un lontano ricordo dopo la riabilitazione in terra transalpina.

Corsa contro il tempo in vista di Torino-Cagliari

L’appuntamento con la nuova stagione di Serie A è in programma per il 21 agosto, data in cui gli uomini di Juric affronteranno il Cagliari di Claudio Ranieri. Sarà dunque una corsa contro il tempo per mettere Djidji a disposizione dell’allenatore, che al momento ha gli uomini contati sulla linea di difesa. Nel caso in cui il francese non dovesse recuperare, Juric potrebbe puntare su qualche giovane della Primavera: uno su tutti N’Guessan, che il tecnico ha definito potenzialmente pronto per giocare in prima squadra.