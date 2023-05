Partita speciale per Ivan Ilic del Torino: domenica il serbo torna a Verona, squadra nella quale è esploso

Hellas Verona-Torino è una partita piena di incroci: da Juric a Verdi, per arrivare fino ad Ivan Ilic. La gara, valida per la 35^ giornata di campionato, andrà in scena domencia 14 maggio alle ore 12:30, allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il centrocampista classe 2001, grande colpo della sessione invernale di calciomercato granata, è stato prelevato proprio dagli scaligeri. Un colpo di grande prospettiva, per uno dei giocatori più promettenti in quella zona del campo. Nel 2020 il Verona lo aveva preso in prestito dal Manchester City, poi nel 2021 lo hanno acquistato per 7.5 milioni di euro. Ad averlo voluto, era stato proprio lo stesso mister che lo ha ripreso al Toro: Ivan Juric.

Juric e Tudor: due maestri

Nel corso dei suoi primi due anni al Verona, il giocatore è stato allenato da Ivan Juric e Igor Tudor, tralasciando la breve esperienza con Eusebio Di Francesco. Quando è arrivato, Juric era al secondo anno e ha fatto una buona stagione, segnando contro Inter e Genoa. A fine campionato Juric ha rescisso il contratto, per recarsi al Torino. La stagione sucessiva, con Tudor, si è confermato su alti livelli. Un altro gol all’Inter e 4 assist, che hanno convinto i veneti a comprarlo a titolo definitivo. Tudor ha scelto poi di andare ad allenare il Marsiglia in Francia. Questa stagione invece, è stata più travagliata. Prima Cioffi e Bocchetti poi hanno fatto male in panchina, diversi problemi fisici e infine il Mondiale con la Serbia. Così il giovane ha deciso di cambiare aria, dopo due ottime stagioni al Verona. Tra il Marsiglia e il Torino, ha scelto i colori granata.