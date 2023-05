I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 12 maggio 2023: domenica a Verona la trasferta contro i gialloblù

Tuttosport

Buonanotte agli inglesi!

–Buongiorno, priorità Toro: e il suo agente dribbla i sondaggi di Brentford, Bournemouth e Nottingham Forest. Ma ora il club granata deve blindarlo

–Otto vittorie in trasferta? Obiettivo da… campioni

Se il Toro vince a Verona, replica un trend che manca dal 1976-’77: i granata avevano lo scudetto sul petto

-Assalto al Toro Store per abbracciare Pellegri

Oltre 200 tifosi per l’incontro con l’attaccante e con rodriguez: quanto entusiasmo in vista di verona

La Gazzetta dello Sport

-Schuurs sprint. Toro a Verona passi da gigante per l’olandese: vuole esserci

Quattro giorni dopo il ko già si allenava al Fila. Nelle prossime 24 ore farà i test decisivi: oggi può tornare in gruppo