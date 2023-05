Sono diverse le occasioni in cui nelle ultime settimane molti tifosi del Toro hanno dimostrato a Pellegri il loro affetto e la loro stima

Dato che si sta andando a passo spedito verso la fine della stagione, con solamente quattro giornate di Serie A che si devono ancora disputare, le varie società del massimo campionato italiano hanno già iniziato da qualche settimana a fare le prime considerazioni e a tracciare i primi bilanci in vista del futuro. In casa Toro un aspetto che sta venendo fuori da poco tempo con una certa rilevanza è che Pietro Pellegri sta diventando sempre di più un idolo della tifoseria granata. A far scattare la scintilla d’amore tra il numero 11 granata e tanti sostenitori del Toro è stato il gol messo a segno dall’attaccante classe 2001 nel match contro la Sampdoria e poi la conseguente esultanza che ha provocato la rabbia della Sampdoria e dei suoi tifosi. Infatti, dopo la rete inflitta alla squadra ligure Pellegri, da sempre tifoso del Genoa, è andato sotto la gradinata occupata dai tifosi della Sampdoria portando le mani verso le orecchie. Fatto dopo il quale il giocatore ha chiesto scusa. Gesto che qualche tifoso del Toro non ha gradito ma che tanti altri “supporters” granata hanno apprezzato, data la storica rivalità tra la tifoseria granata e quella blucerchiata.

Pellegri: ecco tutte le dimostrazioni di affetto da parte dei tifosi del Toro

Il giorno seguente la vittoria rimediata dalla squadra di Ivan Juric contro gli uomini di Dejan Stankovic non era una giornata come tutte le altre, infatti era il 4 maggio e a Superga Pellegri è stato accolto con grande affetto. Il primo dei diversi attestati di stima che i tifosi granata hanno dimostrato all’attaccante classe 2001. Il secondo messaggio d’affetto è arrivato prima della partita Torino-Monza, quando il pubblico granata ha dedicato un coro al proprio numero 11. E poi ancora tanto amore per Pellegri ieri, giovedì 11 maggio, quando l’attaccante genovese insieme a Ricardo Rodriguez si è recato al Torino F.C. Store per un incontro con i tifosi nel quale i due giocatori del Toro hanno firmato diversi autografi e scattato molte foto con i tifosi. Pellegri vorrà continuare ad essere un idolo per la tifoseria granata e potrà farlo solamente collezionando prestazioni positive e segnando più gol possibili, già a partite dal match contro l’Hellas Verona.