Karamoh vuole regalarsi un finale di stagione da protagonista, il primo obiettivo è tornare a segnare dopo aver superato un infortunio

Domenica all’ora di pranzo al Bentegodi l’Hellas Verona dovrà affrontare un Toro molto, ma molto arrabbiato a causa dei torti arbitrali subiti dai granata nel match casalingo contro il Monza. I granata contro i gialloblù cercheranno in tutti i modi possibili e immaginabili di tornare alla vittoria anche se non sarà semplice perché anche gli scaligeri saranno super agguerriti, dato che si stanno giocando la permanenza in Serie A. Ivan Juric dunque, che a partire dal fischio d’inizio dovrà lasciare da parte i ricordi e i sentimenti, non potrà sbagliare la formazione da mandare in campo e i giocatori granata dovranno essere altrettanto bravi a convincere il tecnico croato a schierarli in campo. Tra loro, chi ha tanta voglia di giocare è senza alcuna ombra di dubbio Yann Karamoh. L’attaccante classe 1998 vuole tornare a livelli che nel corso della stagione ha già toccato, in modo da convincere così il presidente granata Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati a esercitare l’opzione biennale di rinnovo dell’accordo di un anno stipulato con il Parma verso la fine della scorsa estate.

Karamoh: il gol manca dalla partita casalinga contro il Bologna

Per l’attaccante ivoriano con cittadinanza francese il primo step è quello di convincere Juric, già a partire dalla partita contro l’Hellas Verona, a concedergli più spazio possibile. Poi il passo successivo sarà quello di tornare a segnare. Il numero 7 del Toro non segna dallo scorso 6 marzo, quando proprio una sua rete consentì al Toro di battere, tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, il Bologna. Poi da lì in poi il giocatore ex Inter non ha più provato la gioia del gol, anche se bisogna ricordare che da quel match ad oggi Karamoh ha saltato diverse partite a causa di un brutto infortunio. Ora però il passato bisogna lasciarselo alle spalle. L’attaccante classe 1998 pensa solamente al futuro, con la speranza che possa essere ancora per molto tempo a tinte granata.