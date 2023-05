L’esterno nigeriano ha recuperato e sarà a disposizione del Torino in queste ultime 4 partite di campionato

Mancano ancora 4 partite al termine del campionato e raggiungere l’ottavo posto è l’obbiettivo. Per centrarlo, il Toro dovrà cercare di avere tutti gli elementi a disposizione. L’esterno Ola Aina si è lasciato l’infortunio alle spalle e sarà a disposizone per questo finale di stagione. Nella giornata di ieri, al Filadelfia, si è allenato in parte con il gruppo. Se oggi e nei prossimi giorni continuerà ad allenarsi in gruppo, è anche possibile che venga convocato domenica contro il Verona. Al momento Radonjic e Zima sono ancora fuori, mentre Vieira è tornato a disposizione. Oltre a Singo, Lazaro, Vojvoda e Rodriguez, Ivan Juric ora potrà contare anche sulla fisicità del numero 34.

La stagione e i problemi fisici

Il contratto di Ola Aina con il Torino scade il 30 giugno del 2023. Senza rinnovo (sempre più lontano) i granata lo perderanno a zero, dopo averlo riscattato dal Chelsea nel 2019 per 9.80 milioni di euro. La sua avventura in granata è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, ma soprattutto da pochissima continuità. In questa stagione ha collezionato 18 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 1 rete e 1 assist. Dopo aver segnato contro l’Udinese, sembrava finalmente poter dire la sua in questo campionato, ma è arrivato l’infortunio al bicipite femorale che gli ha fatto saltare ben 8 partite. Poi dopo lo 0-4 contro il Napoli, un altro infortunio muscolare, che gli è costato 7 partite. Non solo le prestazioni quindi, quest’anno anche il fisico è stato un problema per il classe 1996.