I numeri fuori casa del Torino sono da top club: gli uomini di Juric settimi in campionato per rendimento in trasferta

Il Torino, nella stagione ancora in corso, si sta dimostrando una vera e propria squadra da trasferta. Lontano dalle mura amiche, infatti, i granata hanno totalizzato ben 25 punti in 17 gare. Numeri decisamente incoraggianti in vista della trasferta del Bentegodi, in cui i granata hanno l’opportunità di agganciare il nono posto in solitaria in classifica. Per capire quanto di buono fatto dagli uomini di Juric in trasferta, basta guardare i numeri di squadre come Milan, Roma, Juventus e Inter. I rossoneri hanno messo a referto 24 punti fuori casa, uno in meno del Toro. Meglio hanno fatto invece le altre tre, ma di pochissimo: i giallorossi hanno raccolto 26 punti lontano dall’Olimpico, mentre Juventus e Inter 27, solo due in più dei granata. Statistiche alla mano, tuttavia, aumentano i rimpianti per quella che sarebbe potuta essere la classifica se Sanabria e compagni avessero fatto meglio davanti ai propri tifosi.

Il Verona in casa: pochi punti e tantissimi gol subiti

I gialloblù non brillano al Bentegodi: in 17 gare di campionato sono arrivati solo 20 punti, uno in meno di quanti ne ha realizzati il Toro al Grande Torino. Ciò che preoccupa maggiormente in casa gialloblù sono i gol subiti, 30, decisamente troppi quando si gioca in casa. Molto pesante, in quest’ottica, è stata l’ultima gara casalinga degli scaligeri che ha visto gli uomini di Zaffaroni subire una vera e propria imbarcata dall’Inter (0-6). L’appuntamento che attende i granata sarà più complicato anche per questa ragione: gli scaligeri faranno di tutto per riscattare la figuraccia dello scorso 3 maggio.