Con le 11 reti siglate finora il paraguaiano ha eguagliato la sua miglior stagione realizzativa in carriera: contro il Verona può allungare

Antonio Sanabria sta disputando una seconda parte di stagione straordinaria. Nelle ultime 12 gare, infatti, l’ex Genoa ha messo a segno ben 7 reti, che gli hanno permesso di arrivare a quota 11 gol in stagione e di eguagliare la sua miglior annata dal punto di vista realizzativo: quella del 2015/2016, quando vestiva la maglia dello Sporting Gijon. Il merito del suo rendimento è stato anche di Ivan Juric, che ha lavorato tanto sui movimenti del numero 9 in allenamento. Contro il Verona, nella gara del Bentegodi in programma domenica 14 maggio alle ore 12:30, Sanabria può incrementare il suo bottino di reti e far sì che la stagione 2022/2023 possa diventare la sua migliore da quando è un calciatore.

Il Verona è la vittima preferita di Sanabria

I gialloblù rappresentano un avversario che il numero 9 ha particolarmente a cuore: la prima doppietta in Serie A, infatti, Sanabria l’ha realizzata proprio contro l’Hellas, quando vestiva la maglia del Genoa. Era l’agosto del 2020, in un Ferraris desolato a causa della pandemia il paraguaiano ha regalò la salvezza ai rossoblù all’ultima giornata di campionato. Inoltre, sono 4 le reti a cui ha preso parte l’attaccante contro i veneti: tre marcature e un assist). Contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nel massimo torneo. I presupposti per fare un passo avanti nella classifica marcatori ci sono tutti, ma l’Hellas venderà cara la pelle pur di raggiungere la salvezza.