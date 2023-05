Tra Djidji e Gravillon è ballottaggio aperto per completare la difesa al fianco di Buongiorno e Rodriguez: su chi puntereste a Verona?

Perr Schuurs, reduce da un problema all’adduttore che gli ha impedito di saltare la gara contro il Monza, è ancora in dubbio per scendere in campo contro il Verona. L’ex Ajax ha fatto registrare grandi progressi riguardo le sue condizioni fisiche, ma nel caso in cui l’olandese non dovesse farcela Ivan Juric dovrà sostituirlo per la trasferta del Bentegodi, in programma domenica alle 12:30. Rodriguez scalerebbe così come braccetto di sinistra, affiancato da Buongiorno e da uno tra Djidji e Gravillon. Nel caso in cui Schuurs dovesse invece partire dal primo minuto, lo svizzero tornerebbe a ricoprire il ruolo di esterno sulla fascia, ma resterebbe vivo il ballottaggio tra Djidji e Gravillon per affiancare Buongiorno e il numero 3: chi schierereste contro il Verona? Ditecelo nel sondaggio.

