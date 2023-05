L’ivoriano era stato costretto a saltare la gara contro il Monza per somma di ammonizioni: al Bentegodi può tornare dal primo minuto

Wilfried Singo è pronto a riprendersi la fascia destra del Toro. Juric ha dovuto fare a meno del classe 2000, squalificato per la gara pareggiata per 1-1 contro il Monza di Palladino. Per sostituirlo l’allenatore croato ha mandato in campo Vojvoda, che nel complesso ha giocato una buona partita. Per il rush finale di stagione sarà importante in casa granata avere tutti a disposizione e nelle migliori condizioni possibili. L’obbiettivo da centrare è ormai l’ottavo posto: troppo lontana la zona Europa, che dista 12 punti. Sarà importante avere la meglio sul gruppetto composto da Fiorentina, Udinese, Bologna, Monza e Sassuolo, per dare un segnale in vista della prossima stagione. Per farlo il Toro e Juric avranno bisogno del miglior Singo, che nell’annata ancora in corso non ha brillato sotto il punto di vista dei numeri.

I numeri di Singo nel 2022/2023

La stagione di Singo è buona, ma non buonissima: in 31 presenze, tra campionato e Coppa Italia, il numero 17 ha collezionato 2 gol e 2 assist. Meglio aveva fatto lo scorso anno, in cui aveva messo a referto 3 reti e 4 passaggi decisivi per i compagni. Il terzino granata, per le sue caratteristiche di fisicità e spinta offensiva, può crescere ancora in fase di realizzazione. L’obiettivo della società sarebbe quello di trattenerlo in granata: per questo Urbano Cairo e Davide Vagnati sono al lavoro per prolungare il contratto che scadrà nel 2024.