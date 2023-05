Juric da quando è allenatore del Toro ha affrontato il Verona, sua ex squadra, in tre occasioni e ha collezionato 2 vittorie e 1 pareggio

L’Hellas Verona vuole vincere per conquistare 3 punti fondamentali per la corsa salvezza e per dare continuità alla vittoria conquistata contro il Lecce, il Toro per continuare a inseguire l’obiettivo ottavo posto in classifica (che con una serie di altre combinazioni potrebbe significare Europa) e per rialzare la testa dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Monza, figlio anche di diversi errori da parte dell’arbitro Luca Zufferli. Dunque nel lunch match che andrà in scena domenica al Bentegodi ci sarà da divertirsi, con due squadre che sono pronte a darsi battaglia per andare a caccia di traguardi molto differenti. Ivan Juric cercherà di lasciare da parte i bei ricordi collezionati da tecnico dell’Hellas Verona, raccolti a partire dal giugno del 2019 fino all’estate del 2021. Una parentesi quella vissuta dal tecnico croato in gialloblù ricca di grandi soddisfazioni sia per i risultati ottenuti, sia per i giovani lanciati, sia per i giocatori rivalorizzati. Tutti fattori che Juric lascerà da parte come ha fatto tutte le altre volte in cui ha rincontrato gli scaligeri. Infatti, il tecnico croato da quando è al Toro ha affrontato tre volte l’Hellas Verona, rimediando 2 successi e 1 pareggio.

Il Toro di Juric contro i veneti: i precedenti

La prima volta che Juric ha affrontato l’Hellas Verona da allenatore del Toro è stato il 19 novembre 2021 allo stadio Olimpico Grande Torino con il match terminato 1-0 in favore dei padroni di casa grazie a una rete segnata da Tommaso Pobega su assist di Antonio Sanabria, che domenica vorrà essere tra i protagonisti del match. Poi nella gara di ritorno, disputata il 14 maggio 2022, i granata riuscirono a imporsi nuovamente sui gialloblù sempre 1-0, però questa volta a segnare fu Josip Brekalo. Infine, l’ultima volta che il Toro e l’Hellas Verona si sono incontrati è stato lo scorso 4 gennaio, con il match terminato 1-1. A trovare la via del gol furono Milan Djuric e Aleksey Miranchuk. Tra poche ore sapremo se Juric riuscirà ad ottenere il suo terzo risultato positivo contro i veronesi, oppure no. Quello che è certo è che per lui quella contro l’Hellas Verona non è e non sarà mai una partita come tutte le altre.