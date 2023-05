Le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo ai microfoni della Milano Football Week su Toro e salary cap

“Calcio sostenibile”, un concetto cheaggrada molto il presidente del Torino Urbano Cairo, presente alla Milano Football Week. E quando gli è arrivato il microfono, non ha perso occasione di sottolinearlo: “Dobbiamo pensare a un calcio sostenibile, non è una buona cosa calcio che perde in maniera incredibile. Più che mettere regole in Italia ci devono essere regole europee, dei salary cap o simili. Mano a mano che i diritti tv crescono, tutti i denari vanno verso i calciatori, agli allenatori e gli agenti. Va benissimo. ma serve sostenibilità. L’Inghilterra ha un calcio al top, vende i diritti tv a quattro miliardi e ha gli stadi pieni, ma poi un sacco di squadre inglesi perdono un sacco di soldi. Bisogna fare una riflessione sui ricavi, andando a puntare tutto sulla buona gestione dei bilanci a livello internazionale tramite l’operato della UEFA. In questo senso l’NBA è un esempio con i salary cap che vanno in questa direzione“.

Sul calcio italiano

Una direzione da prendere piuttosto chiara quella scelta dal Patron granata, che non si ferma lì: “Arrivare in semifinale in tutte le competizioni europee è uno spot molto bello per il calcio italiano. Il nostro movimento però deve dare ancora più spazio ai calciatori dei nostri vivai inserendo regole che privilegiano chi gioca nelle nostre giovanili. Il movimento italiano, inteso di club, è solido, importante e ha avuto le capacità di andare così avanti. Adesso dobbiamo fare passi avanti sul fronte dei vivai e delle strutture“. La chiusura fa ben sperare, soprattutto il popolo granata, in attesa di vedere completato il Robaldo, futura casa delle proprie giovanili.

Sul Toro e l’Europa

Si prosegue poi sul Torino: “Stiamo facendo un buon campionato. Siamo ottavi assieme ad altre squadre. Vedremo le ultime quattro gare per dare un giudizio definitivo. Abbiamo più punti dello scorso anno, ma è un peccato averne persi con alcune società che al momento ci sono dietro in classifica. Sono, però, cose che succedono, è anche il bello del calcio. Europa League? Siamo lì. Abbiamo fatto due volte il settimo posto e dobbiamo continuare a fare così, sempre nell’ottica di un calcio sostenibile. Ricordiamoci che il Torino nel 2005 è fallito e noi dobbiamo lavorare in base ai nostri ricavi, alle nostre potenzialità. Dobbiamo investire sui giovani e sulle strutture che ci possono permettere di fare meglio. L’ottavo posto è e rimane una posizione interessante per noi. Ci mancano quattro partite, dobbiamo pensare a fare tutto per chiudere nel modo migliore“.

Sui singoli

Ancora Cairo: “Buongiorno ha fatto un buon campionato, sta facendo benissimo. Ha valori notevolissimi, è un ragazzo molto per bene. Ha una grande passione, è con noi da quando ha sette anni. Schuurs? Ha fatto un grande campionato, mostrando tanta. Adesso siamo ancora col campionato in corso e il mercato è lontano. L’obiettivo è tenerlo, poi vediamo che succederà. Lazaro? Stiamo parlando di un giocatore di proprietà dell’Inter. Sicuramente ne ragioneremo”. E sulla possibilità di un Toro B in Serie C: “È una cosa a cui stiamo pensando. Si tratta di un’opportunità interessante. Per farlo bisogna avere delle strutture, stadio e campi che adesso non abbiamo ma che potremmo avere la prossima stagione.“.