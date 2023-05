I precedenti di Verona-Torino, che si giocherà domenica alle 12:30, in Serie A: il bilancio è a favore dei granata

Domenica 14 maggio alle ore 12:30 si affrontano Hellas Verona e Torino. La gara, valida per la 35^giornata di Serie A, sarà giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. La squadra allenata da Zaffaroni è in piena corsa salvezza, mentre il Torino è alla ricerca dell’ottavo posto. I precedenti tra le due squadre non sono pochi. Verona-Torino, nel massimo campionato italiano, è andata in scena ben 28 volte. 11 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte per i granata, con 29 gol fatti e 24 gol subiti.

2019/2020: un pirotecnico 3-3

Una delle gare più incredibili è sicuramente il 3-3 del 15 dicembre 2019. Gli allenatori sono Mazzarri per il Torino e Juric per il Verona. Una delle migliori partite del Toro di Walter Mazzari, fino a venti minuti dal termine. I granata sono sullo 0-3 grazie alla doppietta di Ansaldi (36′ e 61′) e alla rete di Berenguer (54′). Poi accade l’impensabile: i gialloblù, grazie alle reti di Pazzini (69′, rigore), Verre (76′) e Stepinski (84′) pareggiano la partita.

2021/2022: una perla di Brekalo

L’ultimo precedente, risalente al 14 maggio 2022 (esattamente un anno fa), è finito 0-1 per i granata. Per la prima volta Juric torna a Verona dopo il suo addio, mentre sulla panchina degli scaligeri siede Igor Tudor. Partita giocata bene dal Toro e decisa al minuto 19 del primo tempo da una perla di Josip Brekalo. Si trattava della penultima giornata di campionato.

1975/1976: uno 0-0 sotto la pioggia

9 maggio 1976: non manca molto alla vittoria dello scudetto. Il Toro di Radice affronta in trasferta il Verona di Valcareggi. Nonostante la coppia d’attacco formata da Pulici e Graziani, la partita termina senza reti. Due particolari da segnalare. Claudio Sala ha finito la partita senza accorgersi di avere una profonda ferita al polpaccio destro, poi chiusa con 7 punti all’ospedale. Inoltre la pioggia ha rischiato di fare rinviare l’incontro, influenzando anche il terreno di gioco.