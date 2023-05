A partire dal ritiro di gennaio Ivan Juric ha iniziato a considerare i giovani della Primavera per la prima squadra

Lo scorso anno Ivan Juric aveva bocciato i ragazzi della Primavera sostenendo che nessuno di loro fosse ancora pronto per giocare in Prima squadra nella massima serie. Durante questa stagione però il tecnico croato ha mutato parere, sia per via degli ottimi risultati che la squadra di Scurto sta ottenendo nella Serie A Primavera (seconda posizione per i torelli, secondi solo al Lecce), sia grazie alle ottime prestazioni che giovani pescati dalla Primavera hanno sfornato quest’anno. Il punto di svolta è sicuramente arrivato nel ritiro di metà stagione, durante la pausa per i mondiali, quando a causa anche di assenze varie, Juric aveva portato con se molti giocatori della primavera. Dopo quel ritiro il tecnico croato ha iniziato a sfruttare sempre di più i giovani provenienti dal vivaio granata. “Penso che in questi 2 anni sia stato fatto un bel lavoro. Mi piace l’allenatore, Scurto, lavoriamo in sintonia, ci sono tanti ragazzi interessanti e che mi stuzzicano, c’è da ragionare bene su come fare con loro ma ne vedo parecchi che mi fa piacere allenare quando sono con noi“, ha detto alla vigilia della sfida al Verona.

Da Gineitis a N’Guessan: i complimenti di Juric

Il giovane della Primavera ad aver avuto più successo con Ivan Juric è sicuramente stato Gienitis che con Juric è riuscito a giocare 135 minuti, partendo due volte titolare contro Milan e Roma. Oltre a lui il tecnico granata ha elogiato molti dei giocatori che attualmente sono allenati da Scurto, come Caccavo, attaccante della Primavera, Savva e N’Guessan, difensore allenato da Scurto. Sul difensore in particolare ha detto che ha grandissimi margini di crescita. Queste parole di sicuro fanno sperare bene nel futuro dei Toro che si ritrova per le mani diversi giocatori interessanti che potrebbero un giorno diventare fondamentali per la squadra di Juric.