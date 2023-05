Problema muscolare per Vlasic, costretto a uscire al 15′ del secondo tempo di Verona-Torino

Tegola per il Torino e per Ivan Juric: un problema muscolare ha costretto l’allenatore a sostituire Vlasic al 15′ del secondo tempo della sfida col Verona. L’infortunio di Vlasic sarà valutato nelle prossime ore: il croato ha riferito un problema alla coscia anche se non sembra essere stata la causa della sostituzione. Sembra che infatti a fermarlo sia stato un problema intestinale, anche se resta la sensazione che il giocatore si sia fermato anche per aver sentito tirare il muscolo. Fino a quel momento il suo gol stava decidendo in favore dei granata il match.