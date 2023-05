Vojvoda sulla fascia sinistra è una spina nel fianco costante alla difesa avversaria, Ricci domina a centrocampo: le pagelle di Verona-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: attento sulle conclusioni dalla distanza che arrivano verso la sua porta ma è sicuro anche nelle uscite aeree. Bravo anche con i piedi quando è chiamato a impostare l’azione, come quando pesca Ricci al limite dell’area avversaria con un gran lancio.

DJIDJI 6: è autore di alcune buone chiusure difensive, nel secondo tempo Juric lo richiama in panchina perché ammonito e preferisce non rischiare nulla (st 23′ SCHUURS 6: non è ancora al meglio e entra solo nella ripresa. Non sbaglia nulla).

BUONGIORNO 7: non è solo uno dei difensori del Torino ma è anche uno degli attaccanti. Si spinge per tutta la partita in avanti ritrovandosi spesso ad affiancare prima Sanabria e poi Pellegri. Non sbaglia nulla e dimostra una condizione fisica davvero straordinaria.

RODRIGUEZ 6: una sola distrazione ma che il Torino rischia di pagare a caro prezzo, quando nel secondo tempo perde l’inserimento di Ngonge. E’ una macchia su una prestazione che comunque è stata sufficiente.

(Continua a pagina 2)