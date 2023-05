In conferenza stampa Juric ha rivelato che la sostituzione di Sanabria con Pellegri è stata dovuta a un problema fisico del paraguaiano

Quella di Nikola Vlasic con Demba Seck non è stata l’unica sostituzione obbligata per Ivan Juric nella partita contro il Verona, anche Antonio Sanabria è uscito per un problema fisico, come ha spiegato l’allenatore al termine della partita: “Ha problemini all’adduttore, ma speriamo niente di grave. Lui mi dice che non ha niente di che, speriamo di averlo al meglio per le prossime partite”.