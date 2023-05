Dopo aver assistito a Verona-Torino, ieri pomeriggio Urbano Cairo si è recato al Breda per Pro Sesto-Renate

Prima ha assistito dalle tribune del Bentegodi al successo del suo Torino contro il Verona, poi Urbano Cairo ieri pomeriggio si recato al Breda di Sesto di San Giovanni per vedere la sfida valida per il secondo turno dei playoff di Serie C tra la Pro Sesto e il Renate: la partita è finita 1-1, un risultato che ha consentito alla squadra di casa di accedere al turno successivo. Ai giornalisti presenti alla partita Cairo ha spiegato: “Sono qui sugli spalti del Breda perché da giovane ho giocato nella Pro Sesto, ricordo ancora un bel gol che segnai su questo campo. Sono rimasto tifoso e appassionato della Pro”.

Cairo: “Bisogna però trovare uno stadio per la Serie C”

Restando in tema Serie C, il presidente del Torino ha poi ribadito la propria volontà di creare una seconda squadra: “È una cosa a cui stiamo pensando, è un modo per poter sviluppare il talento dei giocatori della nostra Primavera e dar loro uno sbocco direttamente in Lega Pro. La questione è che è necessario avere uno stadio omologato per la Serie C, e quindi trovare un posto in cui andare, e delle strutture su cui stiamo lavorando. È una possibilità concreta per l’anno prossimo. Io vorrei farlo, vediamo se riusciamo”.