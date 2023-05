David Zima è tornato a lavorare al Filadelfia, difficile la convocazione per il Verona, può tornare contro la Fiorentina

Sembra vedere la luce in fondo al tunnel David Zima, reduce dalla rottura del menisco rimediata in allenamento prima della gara di ritorno contro l’Empoli. Quello che sembrava essere uno stop di circa un mese, si è trasformato in un’assenza decisamente più lunga. Il calciatore, infatti, aveva deciso inizialmente di puntare su una terapia conservativa: il ginocchio, però, ha continuato a dargli troppo fastidio e si è deciso per l’operazione chirurgica. Di fatto, Zima è rimasto lontano dai campi per circa quattro mesi.

Come sta Zima?

Nonostante la lunga assenza dai campi da calcio, il difensore si è comunque allenato da solo e non è rimasto completamente fermo. Il classe 2000 ha recentemente fatto ritorno dalla Repubblica Ceca, luogo in cui ha trascorso il periodo di riabilitazione, ed è pronto a tornare a disposizione di Juric per dare una mano nel finale di stagione. Le sue condizioni fisiche dovrebbero essere buone: Zima punta a una convocazione per una delle prossime gare, se non contro il Verona il difensore ceco spera di esserci contro la Fiorentina. Da capire se il tecnico serbo gli concederà qualche minuto nel finale di gara: quel che è certo è che il suo rientro in campo avverrà in maniera graduale e senza rischi.