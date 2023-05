Bagarre incredibile per il raggiungimento dell’8° posto, che può valere tanto: calendari e classifica a confronto

È iniziato il rush finale di stagione, quando mancano 4 giornate alla fine. Un finale che può confermare tanti pronostici iniziali, ma che allo stesso tempo può ribaltare tutte le previsioni, con diversi obiettivi ancora da raggiungere per le squadre. Non solo la corsa a 6 per la Champions League o la bagarre in zona retrocessione, ma anche la lotta all’8° posto. Un’ottavo posto che mai come quest’anno potrebbe significare tantissimo, visto l’alto rischio che la Juventus ha di non partecipare alle coppe europee e, di conseguenza, di passare il testimone alle squadre che vengono dopo di lei. La situazione in classifica attualmente è delle più incredibili, con addirittura 5 squadre a pari punti che lottano per lo stesso obiettivo. Considerata la situazione paradossale, è bene analizzare i calendari di ognuna delle squadre, evidenziando gli scontri diretti.

Il calendario del Torino

Calendario piuttosto difficile per i granata, che dovranno vedersela con quattro squadre tutte in lotta per obiettivi differenti. Juric e i suoi dovranno dare tutto per cercare di portare a casa l’8° posto.

35ª giornata: Verona-Torino (14/05)

36ª giornata: Torino-Fiorentina (21/05)

37ª giornata: Spezia-Torino (Da definire)

38ª giornata: Torino-Inter (Da definire)

Il calendario della Fiorentina

La Fiorentina ha la possibilità di rendere indimenticabile questa stagione. La viola, infatti, può raggiungere l’Europa ancora tramite tre fronti, dovendo giocare la finale di Coppa Italia e le semifinali di Conference League. Vincere una delle due e arrivare ottava renderebbe grandiosa l’annata, considerate le ambizioni di inizio anno, ma Italiano e i suoi dovranno affrontare prima tre scontri diretti.

35ª giornata: Fiorentina-Udinese (14/05)

36ª giornata: Torino-Fiorentina (21/05)

37ª giornata: Fiorentina-Roma (Da definire)

38ª giornata: Sassuolo-Fiorentina (Da definire)

Il calendario dell’Udinese

I friulani erano partiti benissimo in campionato, raccogliendo una somma punti che ha permesso loro di affrontare il resto della stagione con assoluta tranquillità. Dopo essersi cullati troppo e aver perso il treno per l’Europa che conta, ora hanno la possibilità di raggiungere comunque l’ottavo posto.

35ª giornata: Fiorentina-Udinese (14/05)

36ª giornata: Udinese-Lazio (21/05)

37ª giornata: Salernitana-Udinese (Da definire)

38ª giornata: Udinese-Juventus (Da definire)

Il calendario del Bologna

I rossoblù hanno cambiato marcia dall’arrivo di Thiago Motta, perdendo però un po’ di punti nelle ultime partite. In vista del finale di stagione, c’è la possibilità di far bene.

35ª giornata: Bologna-Roma (14/05)

36ª giornata: Cremonese-Bologna (20/05)

37ª giornata: Bologna-Napoli (Da definire)

38ª giornata: Lecce-Bologna (Da definire)

Il calendario del Monza

I brianzoli sono la prima neopromossa in A a far così bene alla prima stagione nel massimo campionato. Palladino ha dato una spinta notevole alla squadra, che insieme a Galliani e Berlusconi ora vuole continuare a sognare.

35ª giornata: Monza-Napoli (14/05)

36ª giornata: Sassuolo-Monza (19/05)

37ª giornata: Monza-Lecce (Da definire)

38ª giornata: Atalanta-Monza (Da definire)

Il calendario del Sassuolo

I neroverdi sono quelli che dovranno faticare un po’ di più, essendo gli unici staccati dal blocco dei 46 punti. Gli emiliani hanno infatti raccolto 44 punti, e si trovano in questo momento dietro al gruppone.

35ª giornata: Inter-Sassuolo (13/05)

36ª giornata: Sassuolo-Monza (19/05)

37ª giornata: Sampdoria-Sassuolo (Da definire)

38ª giornata: Sassuolo-Fiorentina (Da definire)