Gli obiettivi di Simone Verdi, che incrocia il Torino, non possono che essere i seguenti: vincere, salvarsi ed essere riscattato

Mancano 4 partite alla fine del campionato e l’obbiettivo della squadra granata è quello di arrivare all’ottavo posto. Non sarà facile però, in quanto in classifica, c’è una vera e propria bagarre di squadre. Domenica Simone Verdi incrocia la squadra proprietaria del suo cartellino. Appuntamento alle ore 12:30 di domenica 14 maggio, allo Stadio Marcantonio Bentegodi per Hellas Verona-Torino. La squadra allenata da Zaffaroni, è in piena corsa per la salvezza e vuole dare continuità alla vittoria per 0-1 di Lecce. La Sampdoria è già retrocessa, solo una si salverà tra Cremonese, Spezia, Verona e Lecce. Nelle ultime partite Verdi sta facendo bene e se i veneti dovessero salvarsi, sarebbero costretti a riscattarlo per 5 milioni di euro. Il giocatore, che a Torino non è mai esploso, ha in mente tre obbiettivi: vincere, salvarsi ed essere riscattato. Lo scorso anno ha già contribuito ad una salvezza, quella della Salernitana.

La stagione e le prestazioni

Ceduto in prestito in estate, le sue prestazioni sono andate in crescendo. A gennaio era pronto per passare alla Salernitana (di nuovo), ma incredibilmente il contratto non è stato depositato in tempo. Per lui in stagione 21 presenze, condite da 5 gol e 3 cartellini gialli. All’andata, nella gara terminata per 1-1, è entrato in campo nel secondo tempo, giocando 19 minuti. Stagione iniziata male con Cioffi in panchina, ma che poi ha cambiato verso con l’arrivo del duo Zaffaroni-Bocchetti. Nel 2-1 interno contro il Bologna, il numero 7 ha fatto doppietta, mentre ha pareggiato i conti nell’1-1 di Cremona con un super gol al volo. Pagato 25 milioni di euro dai granata (acquisto più caro della storia), è stato un flop in tutti i termini per il Toro, sia sportivamente che economicamente.