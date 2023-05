Al Torino FC Store, Pietro Pellegri e Ricardo Rodriguez, hanno incontrato i tifosi, firmato autografi e scattato foto

Pomeriggio tra i tifosi per Ricardo Rodriguez e Pietro Pellegri: i due calciatori granata sono infatti stati ospiti del Torino FC Store dove hanno incontrato i circa 300 tifosi che si sono ritrovati per scattare foto e farsi firmare autografi dal difensore e dell’attaccante. E c’è anche chi ha voluto omaggiare Pellegri in maniera particolare, mimando la sua esultanza nella partita contro la Sampdoria.