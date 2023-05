Non una partita qualsiasi per il difensore svedese, che a gennaio è stato cercato dal Torino ma ha rifiutato il trasferimento

Non sarà una passeggiata per il Torino fare punti nella 35^ giornata. L’avversario è l’Hellas Verona di Zaffaroni, in piena corsa salvezza: fichio d’inizio domenica 14 maggio alle ore 12:30, allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Per Isak Hien, difensore del Verona, non sarà una partita qualsiasi. Il difensore svedese infatti, durante la finestra invernale di calciomercato, è stato cercato e voluto dal Torino, ma ha rifiutato la destinazione. L’affare che ha portato Ivan Ilic a Torino, avrebbe dovuto portare anche lui in granata, ma poi è stato lo stesso agente a dire che l’operazione non è andata in porto. In quel periodo il Verona era ultimo da solo in classifica e il giocatore non era convinto di lasciare una squadra in cui è tutt’ora titolare fisso. L’operazione però, non andrà in porto nemmeno in estate.

La sfida di domenica e la stagione

Davanti ai propri tifosi, i gialloblù cercheranno in tutti i modi la vittoria, che sarebbe vitale per la salvezza. Hien giocherà al centro nella difesa a 3, come di consueto. All’andata, nella sfida terminata per 1-1, il numero 6 si è reso protagonista di molte entrate al limite su Vlasic (adattato a prima punta), senza mai essere ammonito. Alto 1.91 metri, è arrivato in estate dal Djugarden per 3.20 milioni di euro. Ora il suo valore, dopo 28 presenze in Serie A, è praticamente raddoppiato. L’unica pecca sono i cartellini, 8 in stagione: un po’ troppi. Il difensore è in forma, ma anche Antonio Sanabria lo è: si prevede una bella sfida.