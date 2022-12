Il giovane centrocamposta turco, nella seconda parte di stagione può fare come Ricci lo scorso anno, e diventare protagonista

La ripresa del campionato (4 gennaio in casa contro il Verona) è sempre più vicina, ma prima ci sono ancora due amichevoli contro Cremonese (23 dicembre) e Monza (28 dicembre). In questi appuntamenti durante la sosta, come le due amichevoli in Spagna nel ritiro di San Pedro del Pinatar contro Espanyol e Almeria, uno dei giocatori che si è messo più in mostra è stato Emirhan Ilkhan. Con l’infortunio di Linetty e Ricci affaticato, ora può trovare spazio nello scacchiere di Juric e la sua partenza in prestito non è più scontata. Ancora due amichevoli prima delle gare ufficiali per conquistare il mister e prendersi il posto in mezzo al campo.

Come Ricci lo scorso anno

Lo scorso anno, Samuele Ricci appena arrivato dall’Empoli non aveva subito giocato molto, in quanto c’erano Lukic e Mandragora. Come per Ilkhan quest’anno, la sua seconda parte di stagione era stata una sorta di “apprendistato” per entrare nei meccanismi del tecnico e farsi trovare pronto per la nuova stagione, e così è stato. Stessa cosa vale per il giovane classe 2004, che ora ha lavorato bene e può dire la sua nella seconda parte di stagione.

La sua stagione

Arrivato in estate dal Besiktas per 4.5 milioni di euro, è considerato un grande prospetto a livello interzionale. Peccato però che non abbia trovato molto spazio nei suoi primi mesi in granata. Solo 4 presenze per lui in campionato, di cui una da titolare contro il Lecce. Il ragazzo però ha appena compiuto 18 anni, il contratto lo lega al Toro fino al 2026, e sarà importante in futuro, considerati i suoi margini di miglioramento.