Spicca l’assenza di Lukic nella sfida amichevole Torino-Cremonese. Ecco perché il centrocampista non è a disposizione

Il Toro è in piena emergenza in mezzo al campo e per ultima si è aggiunta l’assenza di Lukic. Il centrocampista non è tra i convocati per la sfida amichevole Torino-Cremonese. Il motivo? Il serbo è influenzato ed è per questo che non sarebbe nell’elenco di Juric per la penultima gara di questi 2022, prima dell’amichevole col Monza del 28 che chiuderà l’anno solare.