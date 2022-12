Un sovraccarico muscolare ha portato Juric a non convocare Pellegri per Torino-Cremonese

Un altro stop per Pietro Pellegri, che come già ad inizio stagione anche tra novembre e dicembre non ha avuto molta fortuna. Un sovraccarico muscolare gli ha impedito di prendere parte all’amichevole contro la Cremonese. Lo staff granata, in accordo con Juric, ha preferito non rischiare l’attaccante, che tornerà quindi a disposizione la prossima settimana e sarà valutato già per l’amichevole col Monza.