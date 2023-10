Nuovo prestito per Emirhan Ilkhan, ma la storia resta la stessa: pochi minuti giocati e difficoltà di ambientamento

Continuano le difficoltà per Ermirhan Ilkhan, che il Torino aveva acquistato a titolo definitivo dal Besiktas per poco meno di 5 milioni di euro. Dopo il prestito alla Sampdoria, in cui non era mai riuscito ad essere decisivo sotto la guida tecnica di Dejan Stankovic, il turco è stato girato al Basaksehir, club che milita in Super Lig. Il classe 2004 sembra ancora non riuscire ad ambientarsi nel suo nuovo club e i numeri lo dimostrano.

I numeri di Ilkhan

Il ritorno in patria avrebbe potuto fargli bene, ma per Ilkhan non c’è ancora molto spazio. Su sei gare a disposizione il turco ne ha giocate solo tre, con un minutaggio piuttosto esiguo. Un minuto contro il Konyaspor alla prima giornata del campionato, un minuto contro Kayserispor e 21 contro il Gaziantep. Un inizio di stagione piuttosto complicato per il trequartista di proprietà del Torino, che soffre la concorrenza di giocatori più esperti. Ora due amichevoli sono in programma per il Basaksehir, che possono essere un’occasione per partire dal primo minuto e cercare di convincere il tecnico Atan.